Muğla'nın Milas ilçesinde, dün akşam tenceresini, tavasını alan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için sokaklarda yürüdü.

Zılgıtların, tencere tava seslerine karıştığı anları, HDP, resmi twitter hesabından da paylaştı.

HDP'liler elebaşı Öcalan için tencere çalarak yürüdü VİDEO

KÜRSÜDEN ÖCALAN'A ÖVGÜLER

Geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan, asker ve polislerimizi şehit eden terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a kürsüden övgüler dizmiş, "Hukuka aykırı bir biçimde avukat ve aile görüşüne izin verilmiyor. Tüm görüşme talepleri reddediliyor." ifadelerini kullanmıştı.