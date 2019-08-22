Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atandıktan sonra HDP'liler yurt genelinde eylem kararı aldı.

Sokak çağrısının yapılmasıyla tansiyon yükseldi ve eylemcilerle polisler karşı karşıya geldi.

Bunun yanında HDP'den 'sivil itaatsizlik' çağrısı da var. HDP Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla otobüslere bedava binen partilileri gösterdi.

HDP'liler kayyumu protesto için otobüse bedava bindi VİDEO

"İRADEMİZİ YOK SAYANLARI BİZ DE YOK SAYIYORUZ"

Yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisimiz Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine “Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz” diyerek ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.