HDP'lilerin ilk çalışması: Beton bariyerleri kaldırmak

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, belediye başkanları da mazbatalarına kavuştu.

Mazbatası gelen başkanlar da icraatlerine başladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde HDP tarafından aday gösterilen ve yüzde 49.32 oranında oy alan Nazıme Avcı ve Ayhan Eren, Kozluk Belediyesi’nin Eşbaşkanları oldu.

TELLERİ KESTİLER

Eşbaşkanların ilk işi ise bariyerleri kaldırmak oldu.

Vatandaşlarla birlikte belediye binasına gelen Avcı ve Eren, iş makinelerinin yardımıyla önce beton blokları kaldırdı daha sonra da dikenli telleri keserek kaldırdılar.



