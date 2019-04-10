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HDP'lilerin ilk çalışması: Beton bariyerleri kaldırmak

Yerel seçimlerde Batman'ın Kozluk ilçesinin belediye eş başkanı seçilen HDP'li Nazıme Avcı ve Ayhan Eren’ın ilk işi, belediyenin etrafındaki beton blok ve dikenli telleri kaldırmak oldu.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 18:51..
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31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, belediye başkanları da mazbatalarına kavuştu.

Mazbatası gelen başkanlar da icraatlerine başladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde HDP tarafından aday gösterilen ve yüzde 49.32 oranında oy alan Nazıme Avcı ve Ayhan Eren, Kozluk Belediyesi’nin Eşbaşkanları oldu.

HDP'lilerin ilk çalışması: Beton bariyerleri kaldırmak

TELLERİ KESTİLER

Eşbaşkanların ilk işi ise bariyerleri kaldırmak oldu.

Vatandaşlarla birlikte belediye binasına gelen Avcı ve Eren, iş makinelerinin yardımıyla önce beton blokları kaldırdı daha sonra da dikenli telleri keserek kaldırdılar.

HDP'lilerin ilk çalışması: Beton bariyerleri kaldırmak

HDP'lilerin ilk çalışması: Beton bariyerleri kaldırmak

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