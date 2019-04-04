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HDP'nin Akdeniz için yaptığı 2 başvuru da reddedildi

Mersin'de HDP'nin merkez ilçe Akdeniz'deki seçimle ilgili yeniden oyların sayılması için yaptığı başvuru reddedildi.

İHA | 04.04.2019 - 10:14..
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Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, 2 farklı itiraz yapıldı.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEDEN SEÇİME GİRDİ GEREKÇESİ"

Seçimden bir gün sonra oyların yeniden sayılması için dilekçe veren HDP İl Başkanlığı, dün de seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. HDP, seçimin iptaline gerekçe olarak CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girmesini gerekçe gösterdi.

2 BAŞVURU DA RET ALDI

Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, HDP'nin 2 başvurusunu da reddetti.

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