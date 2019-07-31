HDP'nin binasından kaçak elektrik çıktı

HDP'nin Mardin Nusaybin'deki ilçe binasında, polis baskınında ortaya çıkan durum şaşırtmadı.

İLÇE BİNALARINDA KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYORLAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da başlatılan ve gözaltına alınan 7 kişiden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt'un tutuklandığı operasyonda, ilçe binalarında da inceleme yapıldı.

Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince Nusaybin'deki HDP ve DBP ilçe binalarında yapılan incelemede, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerce parti binalarına işlem yapıldı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mardin ve Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.