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HDP, Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

TBMM gerçekleştirilen 23 Nisan Özel Oturumu'nda Pervin Buldan konuşma yaparken, HDP'nin sosyal medya hesabından yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu konuşması verilerek 'eş başkan' denildi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 15:09..
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HDP, Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı.

KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Söz alan isimlerden biri de PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oldu.

Buldan'ın konuşmasını sosyal medyadan canlı yayın yapmak isteyen HDP, eş genel başkanlarının yerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis konuşmasını verdi.

Kısa süre sonra fark edilen hata düzeltilerek Pervin Buldan'ın konuşması yayınlandı.

HDP, Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

HDP, Buldan yerine Kılıçdaroğlu yayını verdi

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