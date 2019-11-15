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HDP'nin gündeminde sine-i millet var

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, sine-i millet önerilerinin masaya yatıracaklarını söyledi.

AA | 15.11.2019 - 16:37..
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HDP'nin gündeminde sine-i millet var

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere kayyum atanmasının ardından yeni bir tartışmayı gündemine aldı: Sine-i Millet.

"MEŞRU BİR ÖNERİDİR"

Partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Sine-i millet tartışması da demokratik ve meşru bir öneridir." ifadelerini kullandı.

HDP'nin gündeminde sine-i millet var VİDEO


"20 KASIM'DA TARTIŞACAĞIZ"

HDP'li Kubilay, "Sine-i millet, mücadele yöntemlerinden birisidir. HDP, bu öneriye kulaklarını kapatacak bir parti değildir. 20 Kasım'da yapacağımız büyük toplantıda, bu öneri tartışılacaktır. Yeni yol haritamızı konuşacağız, sonuçlandıracağız. " diyerek sözlerini noktaladı.

HDP'nin gündeminde sine-i millet var


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