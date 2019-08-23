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HDP'nin il eş başkanı tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda HDP'nin İl Eş Başkanı S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.08.2019 - 11:49..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, bazı adresler tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı S.Ç. ile HDP eski il başkanı T.Ç'nin eşi A.Ç'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

HDP'nin il eş başkanı tutuklandı

HDP'NİN EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP'nin Eş Başkanı S.Ç. tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrolle, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HDP'nin il eş başkanı tutuklandı

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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