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HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da, HDP'liler tarafından düzenlenen programda PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu kutlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AA | 05.04.2019 - 20:21..
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HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dün HDP tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantıda silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP'nin kutlama programında terör propagandası VİDEO

HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

TÜM YÖNLERİYLE İNCELENECEK

Başsavcılıkça, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen program tüm yönleriyle incelemeye alındı.

HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

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