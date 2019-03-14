HDP'nin pankartı mahkeme kararıyla kaldırıldı

HDP'nin, 31 Mart yerel seçim propagandası kapsamında, kentin muhtelif yerlerine astığı Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboardları, taşıdığı anlam yüzünden toplatıldı.

"SAVAŞTAN SONRA BARIŞ BİZİMDİR"

Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP'nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve Türk Medeni Kanunu'nun TMK) 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle el koydu. Karar sonrası pankartlar söküldü.

PANKARTLAR SÖKÜLDÜ

Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine, HDP yöneticileri tepki gösterdi.