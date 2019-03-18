HDP'nin provakasyon girişimine polisten ders gibi yanıt

İzmir Alsancak Meydanı'nda HDP'lilerin PKK provokasyonu vardı. HDP’li milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu bir grup terörist Zülküf Gezen’e destek olmak için gösteri düzenlemek istedi.

Gösteride PKK propagandası yapmaya kalkan HDP'lilere polis müsade etmedi.

"BARİKAT HALKI SATANLARA KARŞI KURULDU"

Polislerin aşarak alana girmeye çalışan milletvekilleri ve eylemciler barikata takıldı. Barikatta HDP'li vekiller polisleri kışkırtmaya çalıştı.

Terörist söylemler ile provokasyon oluşturmaya çalışan milletvekilleri polislere "bu barikatları halkı satanlara kurun dedi. Polisler de HDP'li vekillere karşı sabırlı bir şekilde karşılık vererek "Bu barikatlar halkı satanlara karşı kuruldu" cevabını verdi.

Polisten HDP'lilere: Bir köpek geberdi VİDEO

"DEVLETTEN MİLLETTEN TARAFIM"

Polisin usulüne uygun olarak verdiği cevaplara karşı daha da öfkelenen ve provokasyonu işe yaramayan HDP'li vekiller polislere "Tarafsın sen, tarafsız ol, sen polisin neden taraf oluyorsun" dedi. Buna karşı polis yine sakince cevap verirken söylenmesi gereken en güzel karşılığı verdi.

Polis memuru "Ben devletten, milletten tarafım" dedi.

"BİR KÖPEK GEBERDİ"

HDP'li verikllerin söylemleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Polisleri tahrik etmeye çalışan eylemcilere en güzel cevabı yine polisler verdi. Türkiye Cumhuriyetini ve devleti yok saym aya çalışan milletvekillerine karşı polisler "Bir köpek geberdi diye burada laf yaptırtmam" dedi.

Teröristbaşı Öcalan için kendini asan Zülküf Gezen Diyarbakır Balıkçılarbaşı'nda 10 Ekim 2007 tarihinde el bombasıyla düzenlenen ve 1 polisin şehit, 2'si polis 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.