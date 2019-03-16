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HDP'nin seçim vaadi: PKK heykellerini yeniden dikeceğiz

Kayyumların hizmete soktuğu çocuk parklarını yakarak zarar veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, teröristlerin heykel ve anıtlarının yeniden inşa edilmesini seçim vaadi olarak sundu.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 15:31..
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Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin vaatlerini açıkladı.

CHP ve İyi Partinin desteğini alan HDP'nin vaatleri arasında en çok dikkat çeken ise  kayyum döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

HDP'NİN YIKIM VAADLERİ

Kayyum tarafından yıkılan PKK'lı teröristlere ait olan heykel ve anıtları tekrardan yaptırmayı vaad eden HDP'liler, teröristlerin adlarını yeniden park, bahçe ve sokaklara verilmesi için çalışacaklarını da ifade etti.

Öte yandan kayyumların şehre kazandırdığı birçok park ve bahçeleri de yıkacaklarını belirttiler.

HDP'nin seçim vaadi: PKK heykellerini yeniden dikeceğiz

HDP'nin seçim vaadi: PKK heykellerini yeniden dikeceğiz

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