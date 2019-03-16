HDP'nin seçim vaadi: PKK heykellerini yeniden dikeceğiz

Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin vaatlerini açıkladı.

CHP ve İyi Partinin desteğini alan HDP'nin vaatleri arasında en çok dikkat çeken ise kayyum döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

HDP'NİN YIKIM VAADLERİ

Kayyum tarafından yıkılan PKK'lı teröristlere ait olan heykel ve anıtları tekrardan yaptırmayı vaad eden HDP'liler, teröristlerin adlarını yeniden park, bahçe ve sokaklara verilmesi için çalışacaklarını da ifade etti.

Öte yandan kayyumların şehre kazandırdığı birçok park ve bahçeleri de yıkacaklarını belirttiler.