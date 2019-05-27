HDP'nin yeni askerlik sistemine tavrı

Kalıcı bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sistemi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Gözler ise Meclis Genel Kurulu'nda…

Yeni sistemde zorunlu askerlik süresi 6 aya düşürülürken, isteyen herkes bedelli askerlikten faydalanacak. Ancak bunun belli şartlara bağlanması planlanıyor.

"ASKERLİK KALDIRILSIN"

Milli Savunma Komisyonu’nun HDP’li üyesi Nimetullah Erdoğmuş, teklife muhalefet şerhi koydu.

Çünkü HDP, askerlik sisteminin zorunlu olmamasından yana. HDP, vicdani ret istiyor.

VİCDANİ RET TARTIŞMASI KOMİSYONDA

Konuyla ilgili komisyon görüşmelerinde HDP'li vekil Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı: " Zorunlu askerlik kaldırılmalı, bu sisteme devam edilecekse de vicdani ret hakkı tanınmalı.

Bir diğer husus, bu vicdani ret konusu var dünyada ve vicdani ret konusu bir hak olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir inançtan, bir düşünceden, bir felsefeden hareketle deniliyor ki: Savaş karşıtı bazı insanların, bunlar fıtri de olabilir... Yani öyle insanlar var ki fıtri olarak o alanda görev almak istemeyebilir."