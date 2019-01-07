Hebdo saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Her sayısı olay olan Fransa'nın ünlü karikatür dergisi Charlie Hebdo, daha önce yaptığı bir karikatür nedeniyle 2015 yılında El Kaide'nin saldırısına uğramıştı. Ofise düzenlenen saldırı sonrası 11 kişi yaşamını yitirmişti.

SALDIRININ DÖRDÜNCÜ YILI ANILDI

Saldırının dördüncü yılında yaşamını yitirenler anıldı. Ofisin önünde küçük bir tören düzenlendi ve çelenkler konuldu.

TÖRENE BİRÇOK KİŞİ KATILDI

Törene saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katılırken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yer aldı.

FRANSIZ ASKERLERİ SOKAĞA İNDİ

Bunun yanı sıra Fransız askerleri Paris sokaklarına inerek, törende geniş güvenlik önlemleri aldı. Asker ve görevli polisler, törenin gerçekleştiği yerde adeta kuş uçurtmadı.