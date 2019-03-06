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Hedonizm nedir

Hedonizm, hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, hayatın haz merkezli yaşanması gerektiğini, sürekli haz ve keyif verene yönelmenin en uygun olduğunu savunur.

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Hedonizme göre insanın dünyadaki yegane amacı acıdan kaçmak ve haz peşinde koşmaktır. İnsana haz veren davranışlar ahlaki anlamda iyi, üzüntü ve keder veren davranışlar kötüdür. Buradaki iyi veya kötünün ölçütü olan haz duygusu bireyseldir.

ÖZNEL AHLAKİ DOĞRULARI KABUL EDER

Bu açıdan hedonizm veya hazcılık evrensel ve genel geçer bir ahlaktan ziyade öznel ahlaki doğruları kabul eder. Epikuros'la birlikte, hedonizm ana başlığının altına iki alt başlık yerleşmiştir. Bu iki başlık şöyle;

PSİKOLOJİK HEDONİZM

İnsanların psikolojik anlamda,  sadece haz almayı arzuladığını savunan hedonizm türüdür.

Hedonizm nedir

AHLAKİ HEDONİZM

Zevk ve mutluluğu maksimize etmenin temel ahlaki sorumluluk olduğunu söyleyen öğretidir. Ahlaki hedonizm terimi Epikuros ile gündeme gelmiştir. Epikuros, "Menoikeus'a Mektup" adlı eserinde, hazzın doğasını açıklar ve kederle korkunun nasıl azaltılabileceğini anlatır. Epikuros'a göre, en büyük haz ruhun dinginliğinden meydana gelen hazdır. Bu hazza ise, bedensel zevklerin ardından koşarak varılamaz. Ona göre, gerçek haz, sürekli olandır. Bu tip bir hazza da ancak bilgelikle varılabilir.

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