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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, kazadan 1 yıl sonra havadan görüntülendi.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 10:20..
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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Bundan tam 1 yıl önce, 7 Nisan 2018 günü Malta bandıralı Vitaspirit isimli geminin çarparak büyük ölçüde hasar verdiği Beykoz Anadolu Hisarı’ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda, restorasyon çalışmaları devam ediyor.

YALIDA TADİLAT DEVAM EDİYOR

Havadan görüntülenen yalıda, aradan geçen 1 yıla rağmen çalışmaların tamamlanamadığı ancak yine de devam ettiği görülüyor. Görüntülerde, yalının deniz tarafına konulan ve yalının kazadan önceki görüntüsünün yer aldığı paravanın halen kullanılmakta olduğu gözler önüne seriliyor.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali ViDEO

İSTANBUL'UN EN ESKİ YALISI

İstanbul’un en eski yalılarından biri olarak bilinen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda 7 Nisan 2018 günü meydana gelen kazada, Vitaspirit isimli gemi akıntıda sürüklenerek çarptığı yalıya büyük hasar vermişti. Yalının restorasyonu için kazadan tam 5 ay sonra, 2018 yılının Ağustos ayında çalışmalara başlanmıştı.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

(Kaza sonrası hali)

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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

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