taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Helenistik döneme ait Zeus heykelini satacaklardı

Manisa’da Helenistik döneme ait Zeus Heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla tarihi eseri ele geçirdi, 6 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 07.03.2020 - 13:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün 19.00 sıralarında Güneş Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (51) isimli şahsın elinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğu ve bu heykeli satmaya çalıştığının istihbaratını alan Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8'inci JASAT Timi şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

TARİHİ ESERE EL KONULDU, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan arama kararı sonrası şüpheli T.K.'nın kendi ikametinin garajında yapılan aramada tarihi eser heykel ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zeus Heykelini satmak isterken yakalandılar İZLE

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Helenistik döneme ait Zeus heykelini satacaklardı

Helenistik döneme ait Zeus heykelini satacaklardı

İlginizi Çekebilir
Bakan Soylu: Bu daha başlangıç
Süleyman Soylu bu sabah göçmenlerin Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi
Ucuz ekmek 'haksız' bulundu
Erzurum Fırıncılar Odası'nın 200 gramlık ekmeği 1 TL'ye satması gerekirken 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, mahkeme 'haksız' buldu.
Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı
Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ülgür Gökhan, "Esad bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
777
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
161
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
174
Şam'da askeri üste korona alarmı
Şam'da askeri üste korona alarmı
156
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
486
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
80
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
723
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir