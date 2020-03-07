Helenistik döneme ait Zeus heykelini satacaklardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün 19.00 sıralarında Güneş Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (51) isimli şahsın elinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğu ve bu heykeli satmaya çalıştığının istihbaratını alan Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8'inci JASAT Timi şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

TARİHİ ESERE EL KONULDU, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan arama kararı sonrası şüpheli T.K.'nın kendi ikametinin garajında yapılan aramada tarihi eser heykel ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zeus Heykelini satmak isterken yakalandılar İZLE

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.