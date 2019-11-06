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Helikopter, drone ve 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İHA | 06.11.2019 - 05:12..
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün koordinesinde Şehitkamil ilçesinde belirlenen Hacıbaba Mahallesi ve çevresinde 25 adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı. Yaklaşık 850 polisin katıldığı operasyonlarda adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adresleri ise didik didik aradı.

Gaziantep’te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi VİDEO

OPERASYONUN 24 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde polis helikopterleri ise havada tur atarak yerdeki hareketliliği gözledi. Drone ile operasyon esnasında baskın yapılan evler de sürekli gözetlenerek görüntü kaydı alındı. Bölgedeki operasyon ve denetlemelerin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Helikopter, drone ve 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Helikopter, drone ve 850 polisle uyuşturucu operasyonu

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