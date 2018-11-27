Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri uğurlandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'daki baba evine dün ateş düştü. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit olan 4 askerin cenazesi için bugün bir tören düzenlendi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitler için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından, cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

6 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

1 yıllık evli olan şehidin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.