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Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri uğurlandı

Dün Sancaktepe'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

DHA | 27.11.2018 - 09:09..
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'daki baba evine dün ateş düştü. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit olan 4 askerin cenazesi için bugün bir tören düzenlendi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri uğurlandı

CENAZELER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitler için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından, cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri uğurlandı

6 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

1 yıllık evli olan şehidin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri uğurlandı

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