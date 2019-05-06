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Mantardan zehirlenen gence helikopter yetişti

Yediği mantardan zehirlenen genç, ambulans helikopterle araziden alınıp hastaneye götürüldü.

DHA | 06.05.2019 - 08:39..
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çamdere Mahallesi kırsalında; Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

SADECE BİR KİŞİ ZEHİRLENDİ

Topladıkları mantarları yiyen 7 kişiden Serkan Küpeli, bir süre sonra rahatsızlandı. Diğerlerinin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mantardan zehirlenen gence helikopter yetişti

ARAZİYE HELİKOPTER İNDİ

Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan Küpeli'nin acil hastaneye götürülmesi için ambulans helikopter istendi. Boş alana taşınan genç, Kayseri'den gelen ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Mantardan zehirlenen gence helikopter yetişti

Serkan Küpeli, burada tedavi altına alındı.

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