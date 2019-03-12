Kemersiz kadın sürücü helikoptere takıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde trafik denetimine çıktı. Adana-Tarsus-Gaziantep otoyolu üzerinde, 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler, havadan da kamerayla görüntülendi.

Kemersiz sürücüler helikoptere takıldı ViDEO

KEMERİ POLİSİN GÖZLERİ ÖNÜNDE TAKTI

Kural ihlali yapan sürücülerin, araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı. Bu sırada, Gaziantep yönüne giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan, polis helikopteri kamerasına takıldı. Uygulama noktasında durdurulan Yadsan, polislere emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyip, takılı olmayan emniyet kemerini polisin gözü önünde taktı.

HAVADA HELİKOPTERİ ARADI

Bunun üzerine trafik polisi, "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değildi. Helikopterli trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerle tespit edildi." dedi. Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

"CEZAYI YEDİK"

Hatalı şerit değiştiren bir tır şoförü ise "Bu helikopter beni mi çekiyor diye düşündüm. Demek ki havadan bizi takip ediyormuş. Cezamızı yedik yolumuza devam ediyoruz." dedi.

HELİKOPTERLİ UYGULAMA SÜRECEK

Adana genelinde yapılan uygulamada, 11 araç sürücüsüne 1.188 lira ceza kesilirken, helikopterli uygulamanın devam edeceği öğrenildi.