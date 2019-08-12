taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5506
Euro
6.2141
Altın
1504.4
Borsa
99405.03
Gram Altın
268.657

Helikopterin getirdiği karabatak tedavi ettirildi

Orman yangınında helikopterin denizden su çekerken aldığı tahmin edilen karabatak, tedavi edilerek göle bırakıldı.

DHA | 12.08.2019 - 13:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Metro Sanayi İstasyonu yakınlarındaki sokakta, hayvanseverler tarafından yaralı karabatak bulundu.

Aç kaldığı da belirlenen karabatak için vatandaşlar, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne (HİPDER) haber verdi. HİPDER gönüllüleri de vatandaşları anlaşmalı oldukları veterinere yönlendirerek, kuşun tedavi edilip beslenmesini sağladı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖLE BIRAKILDI

Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda yaşanan yangına, su götüren helikopterlerin denizden su çekerken aldığı tahmin edilen karabatak, tedavisinin ardından göle bırakıldı.

Helikopterin getirdiği karabatak tedavi ettirildi

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Karabatağı kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen HİPDER kurucusu Funda Bonomo, "Kuşlardan anlayan bir arkadaşım var. İhbar gelince onu aradım ve daha önce gittiği bir veterinere yönlendirdi. Nakil gönüllüsü bulup, veterinere götürdük. Aç ve susuz kalmış, biraz halsizdi. Kanatlarına zarar gelmemişti. Biraz besleyip toparladılar. O gün bir yangın olmuştu, biz de helikopterlerin denizden su çekerken karabatağı da almış olabileceğini düşündük. Karabatak iyi duruma geldikten sonra yakınlardaki bir göle bırakıldı ve iyileşmiş bir şekilde tekrar yaşam alanına döndü. İyileşir iyileşmez uçtu gitti. Çok farklı ve komik bir olaydı, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Helikopterin getirdiği karabatak tedavi ettirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

138
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

47
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

126
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

36
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

63
Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

70
Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir