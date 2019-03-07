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Hem annelik yapıyorlar, hem de yangından hayat kurtarıyorlar

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli 11 kadın itfaiye eri, 7 gün 24 saat zorluklarla mücadele ediyor.

DHA | 07.03.2019 - 12:00..
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Kadınların, bir kez daha zorlu şartlarda üstesinden geldiği titiz bir meslek itfaiyecilik. Yaz-kış demeden, zorlu şartlar altında vatandaşların ve hayvanların yardımına yetişen kadın itfaiye erleri, 7 gün 24 saat durmaksızın hizmet veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan; 107 araç, 610 personelle hizmet verdiklerine değinerek, itfaiye bünyesinde 11 kadın personelin de türlü zorluklarla mücadele ederek vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

''EN CESARET İSTEYEN İŞİ İCRA EDİYORLAR''

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getiren Durukan, "En riskli, cesaret isteyen iş itfaiyecilik mesleğidir. İtfaiyecilik görevini icra eden kadınlarımızın yerinin ayrı olmasını istiyorum. Allah onların gücüne güç katsın, kaza bela vermesin." dedi.

Hem annelik yapıyorlar, hem de yangından hayat kurtarıyorlar

''CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ''

İtfaiye erlerinden 2 çocuk annesi Hayriye Kılıç (38), insanlara yardım etmek için bu mesleği yaptığını vurgulayarak,  ''Kadınlara karşı ön yargı oluyor. Gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşıyoruz bilemiyoruz. Binanın çökme riski olabiliyor, patlama riski olabiliyor, her şey çıkabiliyor karşımıza. Bu işin zorlukları var tabii ki ama insanlara yardım etmek, hayat kurtarmak hoşuma gidiyor, mutlu oluyorsunuz.'' diye konuştu.

Hem annelik yapıyorlar, hem de yangından hayat kurtarıyorlar

HEM ÇOCUK BAKIYOR HEM HAYAT KURTARIYORLAR

2 çocuk annesi itfaiye eri Selda Akbulut (33) ise çocukluğunda sempati duyduğu mesleğini 8 yıldır yaptığını kaydederek, şunları söyledi
''Göreve giderken hiçbir şey düşünmüyorsunuz, çoluk-çocuk, dünya her şeyi bir kenara atıyorsunuz. Sadece o insanı ya da canlıyı kurtarma derdinde oluyorsunuz. Biri 5.5, diğeri 3.5 yaşında 2 oğlum var. Şimdilik yaptığım işin 'tehlike' boyutunun farkında değiller ama mesleğimi onlar da seviyor. Mesleğimizi de severek yapıyoruz.''

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