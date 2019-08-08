Hem kitap hem ajanda: 16 Aylık Günlerin Getirdiği

Hassas noktası ajanda olanları buraya alalım! Yazma merakınız varsa, düzen de seviyorsanız ajandalar en gözde eşyalarınız oluyor. Ajandalar diyorum, çünkü o öyle bir tane olmuyor. Hele bu devirde hep daha güzeli çıkıyor. 16 Aylık Günlerin Getirdiği Ajandası, aynı zamanda bir kitap olması yönüyle beni kalbimden vurdu…

Arsebük, bir ajanda çıkarmış çıkarmasına da, öyle planlayıcı yönü yok sadece. Bir yandan da uzmanlık alanlarını kullanarak onu adeta bir kişisel gelişim kitabına dönüştürmüş. Yeri gelmişken hemen Arsebük’ün uzmanlık alanlarından da bahsedelim:

Arketipler, Mandala ile farkındalık atölyeleri, Takım Olmak, Takım Ruhu Yaratmak Mandala Oyunları, Mandala Çocuk Atölyesi, Sanatla Farkındalık Atölyesi, “Ergenle Yaşama Kılavuzu” isimli atölye dizisi (iki yönetmenli bir program), Yazının sihirli gücünden yola çıkarak Yazıyla Farkındalık Atölyesi!

Ve bu yılın teması da, arketipler…

(Silvia Arsebük)

16 AYLIK GÜNLERİN GETİRDİĞİ

Arsebük’e göre, hayatı anlamlandırmak büyük ölçüde bizim elimizde. Bunun yolu öncelikle kendimizi tanımak, beslendiğimiz kaynakları bilmek ve gölgelerimizle yüzleşmekten geçiyor. İşte arketipler de bu düşüncenin peşi sıra çıkıyor. Arsebük bu düşünceyi şöyle açıklıyor:

“Arketiplerimi keşfetmeye başladığımda, içimdeki “ben”lerle tanıştım. Onların aydınlık ve gölge taraﬂarının yaşamımı nasıl etkilediğini fark ettim. Bu sayede kim olduğumu ve bana nelerin iyi geldiğini, güç kattığını, nelerin güçsüz bıraktığını gördüm. Ruhumun ve benliğimin gerçek ihtiyaçlarını anlamak hayatımı kolaylaştırdı, huzur ve denge getirdi.”

(Silvia Arsebük)

Sonra da ortaya bu yıl her ay yalın bir dille açıklanmış bir arketip ile tasnışıveriyoruz işte. Bu sıcak tanışma bize, kolaylıkla uygulanabilir alıştırmalar, pek çok davranışımıza ve düşünce kalıbımıza dair nedenleri anlamlandırma, kabullerimizi genişletme ve şifalanmayı da beraberinde getiriyor.

Tanıtım bülteni ayrıca diyor ki: “Alıştırma, yazı ve aforizmalar ile çeşitlenen ajanda, en değerli hazinemiz olan zamanımızı düzenlerken varlığımızı keşfetme imkânı sunuyor. Eylül 2019-Aralık 2020 tarihlerini kapsayan ajanda Ağustos ayında raflardaki yerini alıyor!”

16 Aylık Günlerin Getirdiği

Silvia Arsebük

Libros Yay.

S.: 280

*

Damla Karakuş

damla.[email protected]

Instagram: biyografivekitap