Hemiptera nedir

İnsanda kan emen tahtakurusu üzerinde Aristophanes’in gözlem yaptığı bilinmektedir.

En azından belli gruplarının pis koku çıkarması, bu hayvanların insanlar tarafından kolayca tanınmasını sağlamıştır.

YATIRILABİLEN HORTUMLARI VAR

Hemen her zaman dört kanatlıdırlar. Tüm yaşam ortamlarına yayılarak çeşitli vücut yapıları kazanmışlardır. Tipik olarak başlarının ön alt kısmından çıkan, dinlenme sırasında vücudun altında geriye doğru, çoğunda uzunlamasına bir oluk içine yatırılabilen bir hortumları vardır.

CANLI RENKLER NADİREN GÖRÜLÜR

Genellikle üstten basılmış, oval yapılı vücutlarının uzunluğu 1 mm-10 santimetre arasında değişir. Çubuk şeklinde, kısa ve yarımküre şeklinde olanlar da vardır. Canlı renklere nadiren sahiptirler. Genelde siyah, kahverengi, grimsi ve yeşilimsi renkler hakimdir. Nokta, çizgi, bant şeklinde desenler genellikle göze çarpacak şekilde değildir.