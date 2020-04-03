Hemoptizi nedir

Hemoptizi altta yatan hastalığa göre değişkenlik gösterir.

Hemoptizinin doğrudan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak altta yatan hastalıkların tedavi edilmesi durumunda, hemoptizi sorunu da ortadan kalkar.

Şiddetli öksürük nöbetlerinin ardından balgamla birlikte şerit şeklinde kan parçaları geliyorsa ya da koyu kahverengi balgamla birlikte kan görülürse, bu durum ciddi bir hastalığın belirtisidir.

HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Kanlı balgam akciğer kanseri, verem, bronşit veya zatürre gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Hangi sebebe bağlı olursa olsun, hafif ya da şiddetli olduğuna bakılmaksızın kan tükürmek, ciddi rahatsızlıkların sonucu olabileceğinden, kişi bu durumla karşılaştığında mutlaka doktora başvurmalıdır.

Zamanında doktora başvurulmaması, kişide daha ciddi problemlerin yaşanmasına, hatta can kaybına neden olabileceğinden teşhisin erken konulması önem kazanmaktadır.