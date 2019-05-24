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Hemşire, doktor eşini bıçakladı

Denizli’de özel bir hastanede çalışan doktor, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklayarak yaraladı. Doktorun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 24.05.2019 - 10:46..
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında, evlerinde tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hemşire, doktor eşini bıçakladı

HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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