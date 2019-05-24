Hemşire, doktor eşini bıçakladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında, evlerinde tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI
Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.