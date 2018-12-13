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Hemşire, şırınga ile intihar etti

Malatya'da bir hemşire, koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar etti.

İHA | 13.12.2018 - 23:23..
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Ö.İ.’yi (30) ziyarete giden hemşire arkadaşı, genç kadını yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

Hemşire, şırınga ile intihar etti

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı olan genç hemşire, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağme,n Ö.İ. hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hemşire, şırınga ile intihar etti

Hemşire, şırınga ile intihar etti

Hemşire, şırınga ile intihar etti

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