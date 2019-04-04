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Hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı

Niğde'de hemzemin geçitten geçerken istop eden otomobile yük treninin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

AA | 04.04.2019 - 02:07..
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Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 UY 638 plakalı otomobil, çevre yolunda bulunan hemzemin geçitten geçtiği sırada istop etti.

SON ANDA ARAÇTAN İNDİLER

Çalıştırılamayan otomobildeki sürücü Gözüaçık ve arkadaşı trenin geldiğini görünce hemen araçtan indi.

Hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı

300 METRE SÜRÜKLENDİ

Otomobil, Niğde'den Adana'ya giden yük treninin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürükledi.

Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, tren yolundan çekildikten sonra tren, yoluna devam etti.

Hemzemin geçitte duran otomobile tren çarptı

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