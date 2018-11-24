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Hemzemin geçitten geçerken trenin altında kaldı

Aydın'da hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan kadın trenin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA | 24.11.2018 - 00:06..
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Nazilli-İzmir seferini yapan makinist Ahmet Y. idaresindeki 32714 sefer sayılı yolcu treni, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken, Otoban Kavşağı hemzemin geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Sibel Aksoy’a çarptı.

15 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 15 metre sürüklenen Sibel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü şahitleri trenin çok hızlı olduğunu iddia ederken, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı.

Hemzemin geçitten geçerken trenin altında kaldı

YAKINLARI MAHVOLDU

Kazadan sonra acı haberi alıp olay yerine gelen Sibel Aksoy’un yakınları tren yolu kenarında fenalık geçirdi. Genç kadının babası Muzaffer Aksoy’un da 24 Ağustos günü ayağını slaj makinesine kaptırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, ifadesini almak üzere makinisti gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Hemzemin geçitten geçerken trenin altında kaldı

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