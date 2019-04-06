Hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

1 Hopa'dan yeni belediyeden klasik müzik yayını Artvin'in Hopa ilçesinde belediye yönetimini kazanan CHP, hoparlörlerden şehre klasik müzik yayını yaptı.

2 Galatasaray ile Phoenix Rising iş birliğine imza attı Galatasaray, Amerika ligi takımlarından Phoenix Rising ile iş birliği anlaşması imzaladı.

3 Yoldan geçen eski cankurtaran hayat kurtardı Hatay'da, dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen bir kişiyi olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

4 İzmir'de belediye işçisi aşırı hızın kurbanı oldu İzmir'in Konak ilçesinde aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, yolda çalışma yapan belediye işçisine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı aldı.

6 Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu İçinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçarken, 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir kişi ise kayıp.