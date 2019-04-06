Hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

İstanbul Halkalı-Edirne seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni, Tekirdağ Çerkezköy'den hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
36 yaşındaki Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
SAVCILIK GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ
Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.