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Hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

Tekirdağ'da yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yolcu treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

DHA | 06.04.2019 - 09:02..
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İstanbul Halkalı-Edirne seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni, Tekirdağ Çerkezköy'den hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

36 yaşındaki Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

SAVCILIK GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEDİ

Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Hemzemin geçitten geçmek isterken canından oldu

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