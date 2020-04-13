Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar evlerinde kalarak önlemler almaya devam ediyor.

Bu süreçte vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

ANNE VE BABASINA SÜRPRİZ HAZIRLADI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan kendisi İstanbul'da olduğu için anne ve babasının 46’ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak isteyen Öznur Çokgezer, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na sosyal medya hesabından ulaşarak sürpriz yapmalarını istedi.

Teklifi kabul eden Başkan Babaoğlu, yetkili kişilere talimat vererek yaşlı çifte pasta gönderdi.

Zabıta ekipleri 70 yaşındaki Kazım ve 65 yaşındaki Zehra Baycan çiftinin evlerine giderek 46’ncı evlilik yıl dönümünü kutlayarak pasta hediye ettiler.

Hendek'te yaşayan yaşlı vatandaşlara ekipler sürpriz yaptı ViDEO

DİĞER BİR VATANDAŞA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zehra Çolak, ise Hendek'te yaşayan kayınvalidesi Emine Çolak’ın doğum gününü kutlamak için Başkan Babaoğlu'na sosyal medyadan ulaşarak sürpriz bir doğum günü talep etti.

Çolak'ın talebini kabul eden Başkan Babaoğlu, yetkili kişilere durumu bildirmesi sonucu 65 yaşındaki engelli Emine Çolak’a sürpriz doğum günü yapıldı.

"ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞIMIZIN MUTLULUĞU"

Zor zamanlardan geçtiğimizi belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Devlet millet el ele bu süreci atlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Hendek Belediyesi vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanırken iki ailemizle ilgili bize gelen bilgi ve talep sonrası neden olmasın dedik. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bir nebze moral olması açısından ekiplerimiz hemen aileleri tespit ederek bu özel günlerinden onlara moral verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu dönemde moralde lazım. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.