Haberler Diğer spor haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezon tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü

AA AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezon tamamlandı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Ligde oynanan son maçların ardından şampiyonluk play-off ve küme düşme play-out etabında sıralamalar belli oldu.

Play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor, puan tablosunun ilk basamağında yer alarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde sezonu Armada Praxis Yalıkavak ikinci, Üsküdar Belediyespor üçüncü, Ortahisar Belediyespor ise dördüncü sırada tamamladı.

LİGE VEDA EDENLER

Play-out müsabakalarının ardından son iki sırada kalan MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.

Odunpazarı play-out etabını birinci, Göztepe ise ikinci sırada tamamladı.

SON HAFTA SONUÇLARI

Ligde bugün oynanan 12. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Play-off:

Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor: 40-30

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 41-37

Play-out:

Odunpazarı-MC Sistem Yurdum: 33-35

Göztepe-Yenimahalle Belediyespor: 34-33

GENEL SIRALAMA

1. Bursa Büyükşehir Belediyespor

2. Armada Praxis Yalıkavak

3. Üsküdar Belediyespor

4. Ortahisar Belediyespor

5. Odunpazarı

6. Göztepe

7. MC Sistem Yurdum

8. Yenimahalle Belediyespor

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)