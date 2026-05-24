Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezon tamamlandı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü
Ligde oynanan son maçların ardından şampiyonluk play-off ve küme düşme play-out etabında sıralamalar belli oldu.
Play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor, puan tablosunun ilk basamağında yer alarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.
Ligde sezonu Armada Praxis Yalıkavak ikinci, Üsküdar Belediyespor üçüncü, Ortahisar Belediyespor ise dördüncü sırada tamamladı.
LİGE VEDA EDENLER
Play-out müsabakalarının ardından son iki sırada kalan MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.
Odunpazarı play-out etabını birinci, Göztepe ise ikinci sırada tamamladı.
SON HAFTA SONUÇLARI
Ligde bugün oynanan 12. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Play-off:
Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor: 40-30
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 41-37
Play-out:
Odunpazarı-MC Sistem Yurdum: 33-35
Göztepe-Yenimahalle Belediyespor: 34-33
GENEL SIRALAMA
1. Bursa Büyükşehir Belediyespor
2. Armada Praxis Yalıkavak
3. Üsküdar Belediyespor
4. Ortahisar Belediyespor
5. Odunpazarı
6. Göztepe
7. MC Sistem Yurdum
8. Yenimahalle Belediyespor