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Henüz 5 yaşında ama dünya kadar derdi var

Artvin'in Güreşen Köyü’nde yaşayan 5 yaşındaki Cemre, başta kanser başlangıcı olmak üzere birçok hastalıkla mücadele ediyor.

İHA | 11.05.2019 - 16:32..
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Artvin'in Borçka ilçesi Güreşen Köyü’nde yaşayan 5 yaşındaki Cemre Önder, doğduğundan beri bağışıklık sistemi sorunu yaşıyor. Minik Cemre’in karaciğer ve dalağında ise büyüme meydana geliyor.

HASTANELER ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR

Bunların yanı sıra Cemre'ye, son olarak kanser başlangıcı tanısı konuldu. Minik kızın ailesi bu hastalıkları, kene sokmasına bağlıyor. Daha henüz net olarak teşhis konulamayan küçük Cemre, Artvin-Trabzon-Ankara'daki hastaneler arasında 5 yıldır adeta mekik dokuyor.

Henüz 5 yaşında ama dünya kadar derdi var

DOĞDUKTAN 5 AY SONRA KENE ISIRDI

Kızı Cemre’nin sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini söyleyen baba Osman Önder, “Rahatsızlıkları doğumundan 5 ay sonra başladı. Kafasına sokan kene ile başlayan hastane yolu. Bu zamana kadar birçok test yapıldı ancak hastalığına konulmuş kesin bir tanı yok. Bu nedenle doğru tedavi uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Ayrıca kan pıhtılaşması enfeksiyonundan dolayı bir gözünün kör olması ve diğer göze sıçrama olasılığı da var. Kızımız gözümüzün önünde adeta eriyor. Acilen bir tanı konulup bir an önce doğru tedaviye başlanması için Cumhurbaşkanımızdan ya da yetkililerden yardım bekliyoruz.” diye konuştu.

Henüz 5 yaşında ama dünya kadar derdi var

Kızına gözü gibi bakan anne Ayşe Önder ise kızının tedavisine yardım istediği sırada, gözyaşlarına hakim olamadı.

"EN YAKIN SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURUN"

Öte yandan ölümcül hastalıklara sebebiyet veren kene vakası ile alakalı açıklamada bulunan Artvin Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan Akalın, "Vücudumuzun herhangi bir yerine giren keneye, yakalama, alkol dökerek zorla çıkarmak gibi yöntemler uygulamayalım. En yakın sağlık kurumuna başvuralım. Vücuda giren keneyi eğer zorlarsak, o zaman ölümcül sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Henüz 5 yaşında ama dünya kadar derdi var

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