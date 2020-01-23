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Hep kaderden: Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

Arayış içinde olan genç bir sufi ile aklı karışık bir kızın yolculuklarının anlatıldığı bu kitapta, kaderin hayatlarımız üzerindeki etkilerine şahitlik edeceğiz.

Özel İçerik | 23.01.2020 - 15:36..
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Hep kaderden: Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

Mevlevi gelenekleriyle büyüyen Hakan Mengüç’ün bu romanında, geçmişe ait yaşanmışlıklarının izine rastlamak mümkün. Konservatuvar eğitiminin yanı sıra ney ile olan bağının etkilerini göreceğiniz ‘Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir’de, kaderin oyunlarına göz kırpar nitelikte olaylarda kendi hayatınızdaki yansımalara şaşıracaksınız…

Hep kaderden: Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

HİÇBİR KARŞILAŞMA TESADÜF DEĞİLDİR

Kader, insandan vazgeçmiyor. Anbean yeniden ve yeniden yazılıyor. Öyle anlar geliyor ki yapmam dediğin şeyi yapıyorsun, katlanamam dediğin şeye katlanıyorsun, sevemem dediğini seviyorsun, gidemem sanırken bir anda çekip gidebiliyorsun, öldüm diyorsun ama yine de yaşıyorsun...Başlarına ne geleceğini bilmeden uzun bir yola çıkan arayış içindeki genç bir sufi ile aklı karışık genç bir kızın bu yolculuklarında yazgılarından başka güvenecekleri hiç ama hiçbir şeyleri yoktur. Yedi gün boyunca yanlarında para, yiyecek, kıyafet ve en önemlisi de hiçbir planları olmadan şehir şehir dolaştıktan sonra başladıkları yere geri döndüklerinde, onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Sadece yedi günde bile değişebilir miydi insan? Yeniden yazılabilir miydi kader? Elbette sadece yedi günde değişebilirdi her şey...Tıpkı sazlıktaki bir kamışın, yedi evreden sonra içli sesler verebilen bir “ney”e dönüşmesi gibi...

Hep kaderden: Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

Hakan Mengüç

Destek Yayınları

S.: 216

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Damla Karakuş

[email protected]

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