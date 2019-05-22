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Hem terörle mücadele hem de çocuklarla oyun

Kadın astsubaylar, asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy çocuklarıyla oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

AA | 22.05.2019 - 18:43..
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Muş'ta görevli kadın astsubaylar, asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy çocuklarıyla oyunlar oynayıp gönüllerine dokunuyor.

Hem terörle mücadele hem de çocuklarla oyun

BÖLGE İNSANININ GÖNLÜNÜ KAZANIYORLAR

İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubaylar Hilal Aydın, Hafize Doğan ve Sümeyye Çiçek, bölgede asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkin rol alıyor.

Hem terörle mücadele hem de çocuklarla oyun

Kadın astsubaylar bu görevlerinin yanı sıra katıldıkları sosyal sorumluluk projeleri ile bölge insanının gönlünü kazanıyor.

Hem terörle mücadele hem de çocuklarla oyun

Son olarak kent merkezine 25 kilometre mesafede Taşoluk köyündeki İmam Hatip Ortaokulunda çocuklarla bir araya gelen astsubaylar, okulun bahçesinde çocuklarla voleybol, basketbol, badminton ve seksek oynadı. Astsubaylar sınıfta çocuklara Jandarmanın önemi ve birimlerini anlattı, okul bahçesindeki çardakta onlarla sohbet edip güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Hem terörle mücadele hem de çocuklarla oyun

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