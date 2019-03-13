Her bölgeye Anadolu meslek liselisi yapılacak

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazılıkları devam ediyor. Yapılan çalışamalar içerisinde Türkiye'nin her bölgesine Anadolu meslek liselerini hayata geçirmek.

Bu yıl lise yerleştirmeleri çok daha sorunsuz geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 25 gün önce çalışmalar bitti, açıkta öğrenci kalmayacak şekilde çalışmalar yapılıyor.

"LİSELERE SAĞLIKLI YERLEŞİM OLACAK"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "İllerdeki kontenjanları okul bazında belirledi. Bu sene hiçbir öğrenci, veli tedirgin olmayacak. Yerleşim çok sağlıklı yapılacak. Anadolu ve meslek liselerinin dağılımları son derece sağlıklı oldu. Mahalle mahalle, semt semt, cadde cadde üzerinde çalışıldı. Her bölgede Anadolu lisesi ve meslek lisesi olacak. Hatta meslek liseleri birden çok kayıt bölgesine de açılacak. Bu yıl meslek liselerine rağbet olacağını düşünüyorum. Sektörle birçok protokol yapıldı. Meslek lisesindekiler, en şanslı öğrenciler olacak." dedi.