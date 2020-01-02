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Her gün elleriyle martılara profiterol yediriyor

Bakırköy'de bir adam yüzlerce martıyı E-5 Karayolu kenarında elleriyle besliyor. Martıların yolunu gözlediği adam, görenleri hayrete düşürüyor.

İHA | 02.01.2020 - 09:49..
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İstanbul E-5 Karayolu'nda bu adamı gören herkes hayrete düşüyor.

Yaklaşık 4 yıldır her gün aynı saatte, profiterol üreten iş yerlerinden aldığı hamurları martılara getiren Mehmet Adıgüzel, yol kenarında yüzlerce martıyı besliyor.

Martılar ise Adıgüzel'in geliş saatini ve geldiği istikameti bile öğrenmiş.

Her gün elleriyle martılara profiterol yediriyor

KAFASINA VE VÜCUDUNA KONUYORLAR

Elinde bir çuval dolusu profiterol hamuruyla gelen Adıgüzel'i gören martılar, hemen hamurları yiyecekleri yere iniyor. Adıgüzel'e çok alışan martıların bir kısmı kafasına ve vücuduna konuyor. Vücuduna konan martıların yemlerini de tek tek veren Adıgüzel, bu durumdan oldukça mutlu.

Bakırköy'de yüzlerce martıyı elleriyle besleyen adam ViDEO

"BEN ONLARI, ONLAR DA BENİ SEVİYOR"

Yaklaşık 4 yıldır her gün gelerek martıları beslediğini belirten Mehmet Adıgüzel, "Her gün gelmeye çalışıyorum. Ben bu hamurları profiterolcüden alıyorum. Şekersiz ve çikolatasız olarak alıyorum, yağlı ve yumurtalı olduğu için martılar çok seviyor. İmalatçı bunları çöpe atıyor, ben de çöpe gitmesin diye her gün çuvalla alarak buraya getiriyorum. Sadece İncirli'de besliyorum şu an yolun karşısında güvercinlere de veriyorum ama orası çok kalabalık olduğu için martılara hamuru vermek için buraya geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır her gün geliyorum. Ben onları seviyorum onlar da beni seviyor, omzuma sırtıma konarak yiyorlar." diye konuştu.

Her gün elleriyle martılara profiterol yediriyor

Her gün elleriyle martılara profiterol yediriyor

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