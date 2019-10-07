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Her gün komşusunun kavunlarını bıçakladı

Arkadaşlarının gazına gelip komşusunun kavunlarını bıçakla deşen şahıs, kameralara yakalandı.

AA | 07.10.2019 - 16:35..
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yol kenarında tezgahta kavun satan Ferit Üren, son dönemde yetiştirdiği kavunların sürekli delinerek zarar gördüğünü fark etti.

Her gün yüzlerce kavununun delinmesini araştıran Üren, tezgahına yerleştirdiği kamerayla kavunların tezgah komşusu H.T. tarafından delindiğini görünce, büyük şaşkınlık yaşadı.

Her gün komşusunun kavunlarını bıçakladı

Komşu tezgahtaki kavunları bıçakla delen kişi kameraya yakalandı VİDEO

2,5 TON KAVUNUN PARASINI ÖDEDİ

H.T.'nin zarar verdiği 2,5 ton kavunun parasını ödemesiyle Üren, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Üren, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün tezgahtaki kavunların delinerek zarar gördüğünü engellemek için farklı yöntemler denese de başarılı olmadığını anlattı.

Her gün komşusunun kavunlarını bıçakladı

"HAYVANLARIN ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Başlangıçta kavunlara kemirgen bir hayvanın zarar verdiğini düşündüğünü, bu nedenle çevreyi ve tezgahı ilaçlattığını anlatan Üren, şöyle devam etti:
"Her gün tezgahıma geldiğimde bir sürü kavunun delik olduğunu görüyordum. İlaçlama yaptırdım. İlaçlama sonrası kavunlarım delinmeye devam etti. Bunun üzerine görünmeyen bir yere gizli kamera yerleştirdim. Kamera görüntülerini izlediğimde kanım dondu. Komşu tezgahta çalışan H.T.'nin bu işi yaptığını gördüğümde kendisine, bana ne düşmanlığının olduğunu sordum. O da bana düşmanlığının olmadığını ve etraftan bu işi yapması için teşvik edildiğini söyledi. Şu an işten çıkartıldı ve mahalleden de ayrıldı."

Üren, zararının karşılanmasının ardından H.T.'den şikayetçi olmadığını sözleri ekledi.

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