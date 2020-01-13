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Her sabah oturduğu caddeyi temizleyen Bursalı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli bir vatandaş, her sabah oturduğu mahalleyi gönüllü olarak temizliyor.

İHA | 13.01.2020 - 14:59..
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Bursa'nın Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Yolcu, emekli olduktan sonra her sabah oturduğu mahalledeki caddeyi baştan aşağı temizlemeye başladı.

Her sabah oturduğu caddeyi temizleyen Bursalı

"ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yıllardır gönüllü olarak bu işi yapan Yolcu'yu gören herkes, takdirle karşılıyor. Temizlik yaptığı sırada, cep telefonuyla görüntülenen emekli vatandaş, "Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum, herhangi bir beklentim yok. Para almıyorum. Daha temiz bir İnegöl için her sabah bu caddeyi baştan aşağı temizliyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Aslında herkes kendi kapısının önünü temizlese çok güzel olur, daha temiz olur. Temizlik imandan gelir, biz müslümanların temizlik hususunda çok titiz olmamız lazım. Lütfen yerlere kimse çöp atmasın, hersesten bunu rica ediyorum." dedi.

Her sabah oturduğu caddeyi temizleyen Bursalı

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