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Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi, her yeri ekran olan Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Tasarım olarak oldukça şık duran telefonun fiyatı ise oldukça pahalı.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 15:35..
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Çin'de düzenledği tanıtım etkinliğinde Mi Mix Pro 5G modelini tanıtan Xiaomi, tasarımıyla oldukça konuşulacak yeni bir akıllı telefon daha duyurdu. Xiaomi Mi Mix Alpha adını taşıyan yeni telefonun, her yeri ekranla kaplı. Telefonun sağında, solunda, arkasında ve önünde bulunan ekran paneli, fiziksel tuşları da tamamen ortadan kaldırıyor.

xişaomi mi mix alpha

XIAOMI MI MIX ALPHA ÖZELLİKLERİ

Her tarafı saran ekranın büyüklüğü bilinmemekle birlikte, telefonun Super Amoled ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan Mi Mix Alpha'da, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor.

xiaomi

108 MP ana kamerası ile birlikte, 16 MP geniş açı kamera ve 12 MP telefoto kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha, bu güçlü arka kameraları, ön kamera olarak kullanma fırsatı sunuyor.

40W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunan 4050 mAh batarya kapasitesi sunan telefon, bu anlamda beklentilerin biraz altında kalmış diyebiliriz. Bütün ekranlar aktif bir şekilde kullanıldığında, büyük ihtimalle telefonu günde en az iki kez şarj etmeniz gerekecek.

xiaomi

XIAOMI MI MIX ALPHA FİYATI

Gelelim; en çok merak edilen konuya. Bu üstün özellikli ve her yeri ekranla sarılmış telefonun fiyatı, hevesinizi kursağınızda bırakabilir. Telefon, yıl sonuna doğru Çin'de sınırlı sayıda satışa çıkacak ve telefonun fiyatı 2 bin 800 dolardan başlayacak. Vergisiz hali ile birlikte yaklaşık 16 bin TL değerindeki telefon, ülkemize geldiğinde ise ek vergiler ile birlikte 30 bin liranın üzerine çıkacak.

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Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix AlphaHer yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix AlphaHer yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix AlphaHer yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix AlphaHer yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

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