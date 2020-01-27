taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9444
Euro
6.556
Altın
1578.49
Borsa
121310.91
Gram Altın
301.817
Bitcoin
51292.06

Her yıl düzenlenen kek yarışmasında bir kişi öldü

Avustralya'da düzenlenen kek yeme yarışmasında 60 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

AA | 27.01.2020 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alan Queensland eyaletinin Hervey Bay kentindeki bir otelde "Avustralya Günü" etkinlikleri kapsamında, "lamington" adı verilen çikolata sosu ve hindistan ceviziyle kaplanmış keki belirli bir sürede en çok yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmacılardan 60 yaşındaki kadın, kek yerken fenalaştı.

Her yıl düzenlenen kek yarışmasında bir kişi öldü

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerinde kalp masajı yapılan kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otel yönetiminden sosyal medyada yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının ailesi ve arkadaşlarına taziye dilekleri iletildi.

HER YIL KUTLANIYOR

Ülkede her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü'nde kek, tart ve sosisli sandviç gibi yiyecekleri yeme yarışmaları yapılıyor.

İlginizi Çekebilir
62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
62. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleştirildi.
Vuhan ölü bir şehre döndü
Ölümcül virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan'dan kaçış başladı, sokaklarda insan kalmadı.
Irak Başbakanı: ABD Büyükelçiliğine füzeler isabet etti
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye düzenlenen füze saldırısında bazı füzelerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne isabet ettiğini açıkladı.
Mali'de askeri kampa terör saldırısı düzenlendi: 20 ölü
Askeri kampa düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

256
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

72
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

18
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

103
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

31
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

96
Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri

Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir