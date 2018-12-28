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Herekol’da teröristlere geçit yok

Terör örgütü PKK’nın bir dönem kamp alanı olarak kullandığı Siirt’in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlendi.

İHA | 28.12.2018 - 14:21..
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HEREKOL

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı’nı teröristlere dar etti.

700 OPERASYON YAPILDI

Bir dönem terör örgütü PKK’nın kamp alanı olarak kullandığı dağa son 11 ay içerisinde 700 operasyon gerçekleştirildi.

56 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde kadın kolu komutanlarından ve Herekol sorumlusu F.İ. ve sözde Hareketli Birlik Herekol sorumlusu A.K. de bulunuyor.

Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

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