Truman Show psikolojisi nedir

Modern çağda bireyin etrafını sarmış bürokratik, elektronik, ekonomik, kültürel, düşünsel bütün gözetim mekanizmalarının etkisiyle panoptisizmin aşırı içselleştirilmesi durumu, yani tedirgin toplum düşüncesidir.

Durumu daha net açıkladığımızda insanların, "Çevremdekiler bana bakıyor mu? Bakıyorsa böyle hareket etmeliyim, bu kesinlikle beni izliyor" diyerek kurguladıkları tüm hayatının kameralarla izlendiği düşünce yapısıdır.

Bu durum ise tamamen psikolojik sorunların, içgüdüsel düşüncelerin etkisiyle ortaya çıkıyor.

BU YAZIYI OKUYORSAM TRUMAN SHOW OLUYOR MUYUM

Benim burada ne işim var diye soranlar, ben de böyleyim zaten iyi oldu diyenler…

İki merkezli hayatınız varsa Truman Show psikolojisi içinde olabilirsiniz. Kendiniz ve sizden öte diğer insanların ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne söylediği önemli değilse sizin için, bu durumu çok ciddiye almayabilirsiniz.

Ben aslında Dubai’de yaşıyorum görüntüsü verip, çok alakasız bir yerde de yaşıyor olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorunsuz arkadaşınızı sorunlu olarak görebilir "Ya diğer insanlar onu kötü olarak görüyorsa" diye düşünüp aranızı bozabilirsiniz.

PEKİ, TRUMAN SHOW NEDEN TRUMAN

2000'li yıllardan itibaren sahne alan realite şovlar da (gerçeklik şovları) filmden ilham alarak, birbiri arkasına ekrana getirilmeye başlandı.

Son yıllarda psikolojik yansımalara neden olan Truman show filmi, ''Truman sanrısı'' ya da ''Truman sendromu'' adında yeni bir sosyopsikolojik kavram oluşmasına neden olmuştur.

FİLMDEN KISACA BAHSEDELİM

1998 de senaristliğini Andrew Niccol'un, yönetmenliğini ise Peter Weir'in yaptığı Truman Show filminde, başkahraman Truman, anne karnındayken bir şirket tarafından evlat edinilerek 24 saat boyunca her yaptığı izlenen bir "şov" kahramanına dönüştürülmüştür.

Truman, yaşadığı adanın dünyanın en büyük film stüdyosu olarak tasarlandığından, anne-babasının özenle seçilmiş oyuncular olduğundan, evlendiği kadının aslında kendi seçimi olmadığından, en iyi arkadaşının bile ağzından çıkan tüm sözcüklerin kulaklığına bir başkası tarafından söylendiğinden, aynı zamanda hiç görme fırsatı bulamadığı gerçek dünyanın kendisine hayran insanlarla dolu olduğundan habersiz kendisine göre çizilen senaryoya uygun olarak yaşamını sürdürmekte ve milyonlarca insan tarafından özel hayatı dahil her anı takip edilmektedir.

Dış merkezci Truman sendromunda ise dünyayı kapitalin yönettiğini, tüm savaşların, karışıkların onların çıkarlarına hizmet için özellikle yapıldığını, tüm görsel, yazılı ve sosyal medyanın onların çıkarları için istedikleri fikir ve ideolojilere kanal ize edildiklerini, gizlice yönlendirildiklerini düşünürler.

BU DÜŞÜNCEYİ NASIL ENGELLEYEBİLİRİM

Öncelikle benim sizlere naçizane tavsiyem, dış dünya odaklı olmayıp kendinizle barışık bir hayat görüşünüz olsun. Kim ne demiş, ne düşünmüş, böyle yaparsam ne tepki verirler düşüncesini bir kenara bırakıp kendinize güveniniz olduğunu hissedin.

KAMERALAR SİZİN HAYATINIZDA YOK

Sürekli izleniyorum psikolojisini bir kenara bırakmayı başarırsanız ve inanırsanız bu Truman Show’dan kurtulmuş olabilirsiniz.

Sadece izleniyorum düşüncesi değil, "Çevremdeki her insan rol mü yapıyor? Acaba bana göre mi hareket ediyor" diye düşünmeniz bile bu psikolojinin başlangıç sebeplerinden birisidir.

Bu takıntılık veya hastalık olarak kesinleştirilmemiş düşünceden tek başına çıkamıyorsanız eğer, bir uzman doktordan yardım almanız sizin için daha iyi olacaktır.