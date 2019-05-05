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Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen Suriye'li ailenin geçim kaynakları çöpler oldu.

İHA | 05.05.2019 - 16:16..
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Suriye’deki iç savaştan kaçarak Batman’ın Gercüş ilçesine gelen Hasan Heykel ve ailesi, çöplerden topladıkları plastik malzemeleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Gercüş’te çöplerin toplandığı alan, Suriyeli ailenin geçim kaynağı haline geldi. Kent merkezinde ikamet eden Suriyeli Hasan Heykel, kiraladığı kamyonetle her gün sabahın erken saatlerinde çöp toplama alanına geliyor.

Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı

Eşi Dünya Ükap Heykel ile birlikte çöplerin içerisine giren Hasan Heykel, burada bulunan plastik malzemeleri toplayıp poşetlere yerleştiriyor. Topladıkları malzemelerle tekrar şehir merkezinin yolunu tutan Heykel, malzemeleri satıp evinin geçimini sağlıyor.

"BUNA DA ŞÜKÜR"

Çocukları ile birlikte çöp toplama alanında yaşam mücadelesi veren Hasan Heykel, "Suriye’de çıkan savaştan kaçtım, Gercüş ilçesine geldim ve burada ikamet ediyorum. 4 yıldır buradayım, ailemi geçindirmek için kiraladığım araba ile her gün gelip çöpleri toplayıp geçimimizi sürdürüyoruz. Pet, plastik şişe topluyoruz. 3 tane çocuğum var, ikisi kız çocuğu. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz, buna da şükür" dedi.
Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı

Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı

Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı

Herkes için çöp Suriyeli aile için geçim kaynağı


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