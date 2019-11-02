Herkese Eğitim Platformu’ndan ikinci kütüphane

Bugün size gençlerin eğitim için yaptığı güzelliklerden bahsedeceğim. Eğitimde fırsat eşitliği ve sorunların ortadan kaldırılmasında çözüm ortağı olmaya niyetlenen bir oluşum olan “Herkese Eğitim Platformu”ndan! Bu platformun kurucusu İlyas Ata Güzeliş adında bir lise öğrencisi. Soyadının hakkını vererek güzel işler yapmanın derdine düşmüş. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 11 yaş üzere çocuk ve gençler de gönüllü olarak bir araya gelmiş. İşte böyle olmuş “Herkese Eğitim Platformu”! Ne güzel bir düşünce, ne güzel bir yola çıkış değil mi?

Şimdilerde ise, “Çözüm Biziz, Güç Biziz, Gelecek Biziz” sloganı ile yoluna devam eden bu genç yürekler, ikinci kütüphanelerini açtı bile…

Bu ikinci kütüphanenin açılışında İlyas bir de konuşma yapıyor ve bir yerinde diyor ki, “Kitaplar, çocukların tüm renkleri görmelerini sağlayacak…” Ne denebilir ki, güzel kalbine minnet İlyas!

(İlyas Ata Güzeliş, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ile)

HERKESE EĞİTİM – ALMİLA SU GÜVENKAYA KÜTÜPHANESİ

Herkese eğitim amacıyla bir yola çıkan gençler, ilk olarak Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu için bir kütüphane oluşturmuştu. Bu ilk adımın güzelliğinden aldıkları feyz ile de 30 Ekim’de İstanbul, Avcılar’da yer alan 3300 öğrencili Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu’nda ikinci bir kütüphane açıtılar. Türkiye genelinde kitap toplayan “Herkese Eğitim” elçileri, yaklaşık 1300 kitabı, okula giderek mobilyalarını yaptırdıkları “Herkese Eğitim – Almila Su Güvenkaya Kütüphanesi”nin raflarına kendi elleriyle yerleştirdiler.

Kütüphanenin açılışına Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Şengül, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ve hayırsever Esra Oflaz Güvenkaya da katıldı…

KİTAPLAR, ÇOCUKLARIN TÜM RENKLERİ GÖRMELERİNİ SAĞLAYACAK

Platformun kurucusu İlyas Ata Güzeliş, kütüphanenin açılışında yaptığı enfes konuşmada şunları söyledi:

“Çocuklar günümüzde bütün dünyada eğitim sistemlerinden de kaynaklı olarak birçok şeyi doğru – yanlış ya da siyah – beyaz kalıplar içinde görüyorlar. İnanıyorum ki bu kitaplar onların tüm renkleri görmelerini sağlayacak. Unutmayın bu kitaplar eskitilmek için var. Burada öğretmenlerin de örnek olarak çocuklara okumanın, kitapların ne kadar değerli olduğunu göstermelerini istiyorum.”

BUNDAN SONRA NELER YAPACAKLAR

“Herkese Eğitim Platformu”, Türkiye’de çalışmaları ve varlıklarıyla eğitim konusundaki sorunlara büyük çözümler getiren sivil toplum kuruluşları ile de ortak hareket edecek. Böylece, Türkiye genelinde farklı projeler geliştirerek, eğitime ve her çocuğun eşit şartlarda bilgiye ulaşmasına katkı sağlamaya devam ediyorlar.

PEKİ BİZ ONLARA NASIL DESTEK OLABİLİRİZ

Tabii bir internet siteleri var. Dilerseniz www.herkeseegitim.net sitesinden platformda gönüllü olarak yer almak için form doldurabilir ya da kurumsal ve bireysel olarak desteklemek için bilgi almak üzere iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yeni açılacak kütüphanelere destek olmak için evinizdeki ve çevrenizdeki 3 – 18 yaş arası çocuk ve gençler için uygun olan kitapları (ders kitapları, roman, eğitici kitaplar vb.) bir araya getirerek Zen Pırlanta mağazalarına bırakabilirsiniz.

Daha fazlası için lütfen www.herkeseegitim.net’i ziyaret edebilirsiniz…

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap