taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.779
Euro
7.4034
Altın
1690.18
Borsa
96785.26
Gram Altın
368.196
Bitcoin
46059.68

Hertzsprung-Russell diyagramı nedir

Hertzsprung-Russell diyagramı, yıldızların ışınım güçleri, etkin sıcaklıkları gibi özellikleri arasındaki ilişkileri gösterir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Hertzsprung-Russell diyagramı nedir

Hertzsprung-Russell diyagramı veya (H-R diyagramı) yıldızların ışınım güçleri, etkin sıcaklıkları gibi özellikleri arasındaki ilişkileri gösteren bir sistemdir. 1910 yılında Ejnar Hertzsprung ve Henry Norris Russell tarafından oluşturuldu.

H-R diyagramı, yıldızların evrimini anlama çalışmalarında önemli bir role sahiptir. Yıldızın grafikteki konumunun değişimi sayesinde yıldızın evrimi takip edilebilir. Ana koldaki yıldızların tayf örneği yatay, mutlak kadri de dikey eksende gösterilir.

YILDIZ EVRİMİ TAKİP EDİLEBİLİR

Başka bir şekli de bir eksene yıldızın etkin sıcaklığını, diğer eksene de parlaklığını koyar. H-R diyagramı, değişik yıldız tiplerini tanımlamak ve yıldız evrimi hakkındaki tahminleri gerçek yıldız gözlemleriyle karşılaştırmak için kullanılır.

Hertzsprung-Russell diyagramı nedir

İlginizi Çekebilir
Pastörize nedir
Pastörize, gıda sanayide besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemine denir.
Paskalya nedir
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır.
Linux nedir
Linux; bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından bir tanesidir.
Etnosentrizm nedir
Etnosentrizm, bir kültürü başka bir kültürün standartları, değerleri ve bakış açısı içerisinden değerlendirmektir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aft nedir
Aft nedir
0
Mızrap nedir
Mızrap nedir
1
Anti-inflamatuar diyet nedir
Anti-inflamatuar diyet nedir
0
Hollywood yanağı nedir
Hollywood yanağı nedir
2
Bouba Kiki etkisi nedir
Bouba Kiki etkisi nedir
3
Formen nedir
Formen nedir
3
Trapa natans ve trapa bicornis nedir
Trapa natans ve trapa bicornis nedir
6
[+] Görüş bildir