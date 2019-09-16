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HES barajında kadın cesedi bulundu

Karabük'teki HES barajında, kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

İHA | 16.09.2019 - 14:13..
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Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy Karakavuz Mahallesi'nde bulunan HES barajında çalışma yapan işçiler, su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş sırtı dönük cesetle karşılaşınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

HES barajında kadın cesedi bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Kimliği henüz belirlenemeyen ve kadın olduğu tahmin edilen çürümeye yüz tutmuş cesedin, 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cesedin, olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin çalışmaları ile barajdan çıkarılarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

HES barajında kadın cesedi bulundu

HES barajında kadın cesedi bulundu

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