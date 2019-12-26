Hesabı ödeten arkadaşını gasbetti diye ihbar etti

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan T.E., birlikte iş yapacağı arkadaşı F.A.'nın, bıçak tehdidiyle kendisini 6 bin 800 lirasını gasbettiğini öne sürdü.

İhbarın ardından kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, T.E.'den aldığı bilgiler doğrultusunda, olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Olayı her anlatışında farklı ifade veren T.E., sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

''İŞ OLMAYINCA PARAYI YEDİK, HESABI BEN ÖDEDİM''

Burada bir süre gasp yalanına devam eden T.E., polisi inandıramayınca doğru söylemediğini itiraf etti. Parayı, gaspla suçladığı arkadaşı F.A. ile birlikte harcadığını itiraf eden T.E., "Birlikte iş yapmayı düşünüyorduk, olmadı. Biz de eğlence merkezlerinde parayı yedik. Her gittiğimiz mekanda hesabı ben ödeyince sinirlendim. Paramı geri alabilirim, düşüncesiyle söyledim. Sizden özür diliyorum." dedi.

T.E. hakkında tutanak tutan polis, ifadesinin ardından serbest bıraktı.