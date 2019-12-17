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Hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar yattı

Amerika'da yaşayan 35 yaşındaki bir kadın, bankanın yaptığı hatadan dolayı bir gün boyunca 37 milyonun sahibi oldu.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 14:36..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde yaşayan 37 yaşındaki Ruth Balloon, banka hesabını kontrol ettiğinde 37 milyon doların fazladan hesabına yatırıldığını fark etti.

''UYGULAMAYA GİRDİM VE 37 MİLYON YEŞİL DOLARI GÖRDÜM''

Daily Mail’e konuşan Balloon, "Salı akşamı bakiyeme ve yaptığım işlemlere bakmak için banka hesabımı kontrol ediyordum. Uygulamaya girdim ve 37 milyon yeşil doları gördüm." dedi.

DOLANDIRICILIK OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜLER

Bankaya konu hakkında bilgi vermek istediğini ama uygulamanın sohbet bölümünün o saatte kapandığını söyleyen Balloon, eşine mesaj göndererek, bu paranın nerden geldiğini sordu. Kadının eşi ise bunun bir tür dolandırıcılık olduğunu düşündü.

BANKA HATASI ÇIKTI

Daha sonra bankayı armaya karar veren 35 yaşındaki kadın, paranın bir yılbaşı mucizesi ve ya birinin hediyesi olmadığını, banka veznedarının yaptığı bir hatadan ibaret olduğunu anladı.

''HEDİYE OLMASINI UMDUM''

Balloon, aslında bazen o parayla ne yapacağını düşündüğünü de söyleyerek, ''Gerçekten birinin o 37 milyon doları bize hediye etmesini umdum. Bir milyonerdim. Ekran görüntüsü de bende duruyor. Gerçekten ilginç bir hikaye" dedi.

''HAYAL KURDUM''

Hesabına geçen para ile neler yapabileceğinin hayalini kuran kadın, "Başta yüzde 10 oranında vergisini ödeyecektim, sonra da birazını bağışlayacaktım ve en son emlakta yatırıma başlayacaktım.” dedi.

Balloon, "Eğer o para gerçekten transfer edilmiş olsaydı da paranın bize ait olmadığını biliyordum. Bize ait olmayan parayı harcayamazdım. Sadece gerçekten bizim olsaydı ne yapardım diye hayal kurdum." diye ekledi.

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